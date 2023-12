Livia e Gloria, dalla casa degli orrori a una cuccia sicura

Salvate da un cortile a Segariu in cui, assieme ad altri esemplari, vivevano tra cadaveri ed escrementi di cui si nutrivano per la fame, sono state salvate dai volontari poche settimane fa e per loro è iniziata davvero una nuova vita. La loro storia aveva fatto il giro del web suscitando indignazione e rabbia per la crudeltà inferta ai poveri quattro zampe ( https://www.castedduonline.it/orrore-a-segariu-cani-morti-chiusi-in-sacchi-e-nascosti-in-un-cortile-denunciato-un-uomo/ ) e solo grazie all’impegno di Elena Pisu e di tutti gli altri volontari, che si sono prodigati per salvare i cani ancora vivi, le cagnoline che erano in attesa hanno partorito, due e quattro cuccioli. A darne comunicazione sono i loro “angeli” direttamente da Villacidro e Capoterra, dove Elisabetta Podda ha preso in carico Gloria. “Direttamente dalla casa dell’orco, molto incinta e anche piuttosto impaurita, preoccupata e sotto stress” aveva comunicato Podda. “Una cosa è certa, i piccoli nasceranno sotto una buona stella amati e accuditi.

Si chiama riscatto e soprattutto desiderio di non completare il “lavoro” dell’orco.

La Vita “vince” sempre”. E così è stato. Ringhia e morsica ancora la cagnetta che, forse, ha paura che anche questi cuccioli le vengano portati via. Ma questa volta non sarà così, potrà accudirli sino a quando non saranno grandi a tal punto da essere adottati da chi si prenderà cura di loro per il resto della vita.