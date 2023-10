Litigano col vicino a Cagliari e occupano gli spogliatoi di San Lussorio a Selargius: Rom sgomberati

Hanno spaccato lucchetti e catene e sono entrati negli spogliatoi del campo sportivo del San Lussorio, in via delle Ginestre, a Selargius, insieme ai loro tre figli. Una coppia di Rom, Fadil Ahmetovic e Alessandra Halilovic, però, sono stati fatti sgomberare a tempo record dagli agenti della polizia Locale, intervenuti in seguito da un’ordinanza firmata dal sindaco Gigi Concu. Dalle indagini svolte e dai racconti della coppia è emerso che fossero fuggiti da Cagliari perchè avevano litigato con un vicino, finito poi nel carcere di Uta, e che si erano rifugiati negli spogliatoi per avere un riparo sicuro. Gli agenti, agli ordini del comandante Marco Cantori, hanno agito con la massima professionalità, evitando qualunque motivo di tensione. Gli occupanti sono usciti senza nessuna forzatura e sono stati identificati.