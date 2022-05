Litiga per mancata precedenza e ferisce il rivale con katana - Sardegna

Un uomo è stato arrestato questa mattina a Sassari per aver ferito alla testa con una katana un automobilsta, al culmine di una lite per una mancata precedenza.

Il diverbio che ha rischiato di trasformarsi in tragedia è successo poco prima delle 11 in via Maddalena, nel centro storico del capoluogo del nord ovest della Sardegna. I due hanno avuto a che dire per una mancata precedenza, e uno di loro ha preso la katana dall'auto e ha colpito l'avversario ferendolo alla testa, per fortuna in maniera non grave. Sul posto sono accorse le pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia locale che hanno fermato l'aggressore. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e si trova ora rinchiuso in camera di sicurezza della questura. La katana è stata recuperata e sequestrata e il ferito è stato accompagnato al Pronto soccorso per essere curato.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna