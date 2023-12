Litiga con gli agricoltori e si vendica appiccando 13 incendi a Samassi: arrestato

Ha litigato con un gruppo di agricoltori e impresari agricoli e, per vendicarsi, ha appiccato vari roghi a Samassi, tra il 17 e il 21 giugno. Un incendiario seriale è stato arrestato dal nucleo investigativo di Cagliari del Corpo Forestale, in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare del giudice per le indagini preliminari, per il reato di incendio boschivo doloso. Durante la campagna antincendi 2023 una serie di roghi avevano distrutto complessivamente circa 10 ettari di colture. I roghi, oltre a distruggere i raccolti, avevano messo a repentaglio la pubblica incolumità e lambito dei boschi. Le indagini avviate dal nucleo investigativo forestale hanno permesso di rilevare un totale di ben 13 roghi, tra tentati e consumati, tutti per mano dell’incendiario finito in manette. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato ordigni incendiari “particolari”, in quanto differenziati dagli inneschi a tempo finora catalogati e repertati dal Corpo Forestale. C’è stata una perquisizione nella casa dell’uomo, anche lui agricoltore come le vittime, e lì sono saltati fuori altri ordigni incendiari già confezionati e pronti all’uso.

Il giudice, dopo avere visionato prove e report degli uomini del corpo forestale, ha disposto gli arresti domiciliari per l’incendiario.