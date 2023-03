Litiga col vicino di casa e tenta di colpire i carabinieri con una bombola del gas: 66enne in manette a Sant'Antioco

Il 20 marzo, durante la nottata, a Sant’Antioco, i Carabinieri del NORM della Compagnia di Carbonia hanno arrestato un 66enne per violenza privata, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche, per futili motivi attinenti questioni di vicinato ha ingiuriato e minacciato il proprio vicino di casa, impedendogli l’uscita dal cortile interno del condominio. Giunti i Carabinieri, il 66enne al fine di eludere le operazioni di identificazione e controllo, ha posto resistenza nei confronti dei militari e tentato di colpirli con una bombola del gas vuota. L’uomo, immediatamente bloccato, è stato arrestato e su disposizione del Pubblico Ministero verrà trasferito presso il Tribunale di Cagliari.