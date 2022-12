Assistito dal proprio legale di fiducia, ha poi fatto recuperare il fucile clandestino utilizzato per danneggiare l’autovettura del rivale, che era stata occultato in località “Sa Fraighedda” di Decimoputzu, all’interno di un casolare abbandonato.

Nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita dai militari il denunciato è stato trovato in possesso di un bastone in legno della lunghezza di circa 56 centimetri e di un nerbo di bue illegalmente detenuti e occultati all’interno della propria autovettura.

Litiga al bar e per vendetta va sotto casa del rivale e spara contro la sua auto. Ora dovrà rispondere della denuncia di danneggiamento aggravato, porto abusivo di arma da fuoco e accensione o esplosione pericolosa un disoccupato di 37 anni, residente a Decimoputzu, noto per precedenti vicende giudiziarie.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail