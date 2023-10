Liti di vicinato continue a Donori, poi l'accoltellamento: Michele Carboni in cella per tentato omicidio

Ha preso in mano una roncola e ha aggredito Gabriele Basciu, ferendolo alla testa, al culmine dell’ennesima lite di vicinato. Michele Carboni, operaio incensurato 42enne, è finito nel carcere di Uta con l’accusa, pesantissima, di tentato omicidio. La vittima, portata all’ospedale Santissima Trinità, guarirà in una decina di giorni. L’aggressione è avvenuta in via Battisti a Donori. I carabinieri della compagnia di Dolianova, coordinati dal capitano Luca Delle Vedove, hanno già svolto tutta una serie di accertamenti ed indagini, informando la Procura. Almeno una coltellata ha raggiunto Basciu alla schiena, ma per fortuna solo in modo superficiale. I militari hanno trovato Carboni nella sua abitazione, con accanto l’arma utilizzata poco prima. Per risalire a lui sarebbero state fondamentali alcune testimonianze. Sotto chiave anche quattro fucili da caccia e una pistola calibro 7,65 con relativo munizionamento, tutti regolarmente detenuti.

Su diposizione del magistrato di turno, l’aggressore è stato rinchiuso nel carcere di Uta. Nei prossimi giorni, forse già lunedì mattina, sarà interrogato dal gip alla presenza del pubblico ministero.