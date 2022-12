Lite tra stranieri in casa a Sassari, uomo ferito alla testa - Sardegna

Una lite scoppiata in un appartamento del centro storico di Sassari fra due uomini originari della Nigeria è finita con uno dei rivali ferito alla testa e trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata, dove si trova ora ricoverato in condizioni gravi, ma la sua vita non è in pericolo. La vittima potrebbe essere stata colpita più volte al capo con un martello, ma la dinamica e l'arma usata sono ancora in fase di verifica da parte dei carabinieri della Compagnia di Sassari. I militari hanno già identificato l'aggressore e lo stanno interrogando. In corso anche la raccolta delle testimonianze delle persone che hanno assistito alla lite.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna