Lite tra familiari ed ecco che spunta anche un coltello: 28enne denunciato a Villacidro.

Ieri a Villacidro, i carabinieri del Radiomobile hanno denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere un ventottenne, disoccupato e noto alle forze dell’ordine. I militari sono intervenuti dopo che una segnalazione ha descritto un’animata lite in corso fra un gruppo di persone. Il giovane infatti aveva intrapreso una vivace discussione con alcuni suoi familiari. Visto l’atteggiamento particolarmente aggressivo, i carabinieri lo hanno sottoposto a perquisizione personale, trovandolo in possesso di un coltello a serramanico di genere proibito, avente una lunghezza complessiva di oltre 13 cm. Il coltello è stato sottoposto a sequestro probatorio penale e verrà presto conferito all’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari, con contestuale deferimento del giovane.