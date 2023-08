Lite per il pascolo a Segariu, salta fuori anche una pistola: denunciato un allevatore.

I carabinieri di Furtei e di Guasila hanno denunciato per minaccia aggravata, porto di oggetti atti ad offendere e alterazione di armi, un sessantaquattrenne di Segariu, allevatore, molto noto alle forze dell’ordine. A Segariu, in località Sa Mandara, l’uomo aveva poco prima avuto una discussione per motivi inerenti alcuni terreni dove pascolare greggi di pecore con un allevatore 34enne e il padre 70enne. Ad un certo punto della lite il 64enne ha estratto da una cassetta metallica, posta a bordo del proprio trattore, una pistola a salve del tipo scacciacani, priva di tappo rosso, rivolgendola contro i due interlocutori. All’arrivo dei militari ha poi cercato di disfarsene, occultandola nelle sterpaglie. I carabinieri però, hanno rinvenuto l’arma munita di nove cartucce calibro 8 a salve nel serbatoio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare una scatola contenente 37 cartucce analoghe, perfettamente uguali a quelle che l’uomo si portava dietro.