Lite in famiglia, arrivano i carabinieri e trovano la droga in casa

Cagliari

Denunciato un disoccupato

Aveva in casa un bilancino di precisione, 26 flaconi di metadone la cui provenienza non era documentata, 28 dosi di eroina (pari a quasi 6 grammi), 8 compresse di un medicinale che ha effetti psicotropi, una infiorescenza pari a 1,07 g di canapa indiana e 230 euro in banconote di vario taglio. Un uomo di 48 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari sono intervenuti a casa sua – nel centro storico di Cagliari – in seguito a una segnalazione telefonica pervenuta alla centrale operativa di via Nuoro, per un violento litigio.

La pattuglia di turno è arrivata nella casa mentre all’interno i familiari litigavano. I militari hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare a carico dell’uomo, poi denunciato.

L’uomo avrà presto un processo presso il Tribunale di Cagliari.

Giovedì, 1° giugno 2023