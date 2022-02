Un litigio furioso, poi le coltellate: il figlio contro il padre. Motivo del contrasto? L’utilizzo di un carica batterie del cellulare, al centro di un atto di violenza incredibile. Lo scenario è via Sassari, ad Oristano: il papà 61enne viene trasportato d’urgenza in elicottero al Brotzu, è in prognosi riservata, codice rigorosamente rosso. Il figlio di 23 anni viene interrogato nella notte dai carabinieri, i primi ad accorrere sul posto insieme ai medici e agli operatori del 118. Una lite accesa quanto improvvisa: prima un’animata discussione sul caricatore del telefono, poi il ragazzo che- stando alle prime ricostruzioni- prende in mano un coltello e ferisce ripetutamente il genitore. Solo oggi la situazione sarà più chiara, alla luce delle indagini delle forze dell’ordine. Gli insulti, l’aggressione verbale, poi quella fisica. Una famiglia sotto choc come tutti gli abitanti del quartiere, illuminato nella notte dai lampeggianti.

