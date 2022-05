Lite e coltellate in centro a Cagliari, fermate due persone - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 05 MAG - Un uomo di 50 anni è stato ferito con una coltellata al volto questa sera in piazza Matteotti a Cagliari. Due persone sono state già fermate dagli agenti della Squadra volante e Squadra mobile.

L'episodio è avvenuto poco dopo le 20. I tre - tutti italiani - hanno avuto una discussione e uno di loro ha estratto dalla tasca il coltello, ferendo il 50enne all'altezza dell'orecchio.

Poi i due sono fuggiti. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118 con un'ambulanza e gli agenti della Squadra volante.

Il ferito ha rifiutato il ricovero in ospedale. Sul posto sono poi arrivati anche gli agenti della Mobile. I due presunti aggressori sono stati rintracciati poco dopo e portati in Questura. Per loro potrebbero scattare provvedimenti. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna