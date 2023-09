L’Italvolley di Orro punta alla medaglia di bronzo dopo la sconfitta contro la Turchia

Bruxelles

Azzurre superate al tiebreak. La finalina domenica a Bruxelles

La cubana naturalizzata turca Melissa Vargas spegne al tiebreak il sogno europeo dell’Italvolley di Alessia Orro. Le azzurre sono state superate 3-2 nella semifinale della massima competizione continentale.

A sorridere a Bruxelles è stata la Turchia, che è andata due volte sotto e ha avuto la forza di non mollare mai, fino alla vittoria senza storia del tiebreak (25-18; 23-25; 25-15; 22-25; 6-15).

L’Italia tornerà in campo domenica prossima, 3 settembre, sempre a Bruxelles – per la finalina, alle ore 16 contro la perdente di Serbia-Olanda. In palio ci sarà la medaglia di bronzo.

Questo pomeriggio le azzurre hanno portato a casa il primo set, si sono fatte raggiungere nel secondo dalla Turchia, prima di tornare a macinare punti nella terza frazione di gioco. Il quarto set, perso di misura, è stato molto combattuto, con Melissa Vargas, cubana naturalizzata turca brava a spostare gli equilibri. Al tiebreak, poi, non c’è stato confronto.

Per Orro, 25 anni, originaria di Narbolia, sfuma così il bis continentale dopo la vittoria dell’Europeo arrivata nel 2021.

Venerdì, 1 settembre 2023