L’Italvolley di Alessia Orro vola in semifinale degli Europei

Ieri un convincente successo nei quarti contro la Francia

Continua il sogno europeo per l’Italvolley e Alessia Orro. Ieri, a Firenze, la Nazionale femminile ha superato 3-0 la Francia (25-14; 29-27; 25-13) con una grande prova della palleggiatrice originaria di Narbolia, che tra l’altro ha aperto il primo set della sfida con una serie di battute vincenti.

Le azzurre guidate dal ct Davide Mazzanti hanno conquistato così il biglietto per le semifinali della competizione continentale e troveranno sul proprio cammino la vincente di Turchia-Polonia (in campo oggi alle ore 17). La semifinale è in programma venerdì 1° settembre, a Bruxelles.

Finora in questi Europei l’Italvolley ha vinto tutte le sette partite giocate, non lasciando neanche un set alle avversarie.

La Nazionale azzurra femminile ha vinto il titolo continentale nel 2021.

Mercoledì, 30 agosto 2023

