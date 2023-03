“Liste d’attesa e prenotazioni cancellate. Per una visita specialistica costretti ad andare dai privati”

Oristano

Lettera del presidente dell’Associazione ex esposti amianto della Sardegna Giampaolo Lilliu indirizzata all’assessorato della Sanità e all’Asl

Basta lunghe attese e prenotazioni cancellate all’ultimo per le visite specialistiche nelle strutture sanitarie pubbliche. L’appello arriva dal presidente dell’Associazione ex esposti amianto della Sardegna Giampaolo Lilliu, che ha scritto una lunga nota indirizzata all’assessore regionale della Sanità Carlo Doria e alla Direzione dell’Asl di Oristano.

Di seguito il documento scritto da Lilliu:

Tenuto conto della riservatezza a tutela dei cittadini che si sono rivolti all’associazione, riteniamo esporre un caso, senza fare nomi o indicazioni sensibili, che pensiamo sia utile a spiegare il fenomeno in merito alle visite specialistiche annullate dalle strutture sanitarie pubbliche il giorno prima delle visite precedentemente prenotate.

Visto qualsiasi tentativo di avere delle risposte da parte della Direzione sanitaria della Asl di Oristano e dell’Assessorato regionale della Sanità, che sembrerebbero vivere in un altro pianeta, intendiamo iniziare questa lettera aperta facendo propria una frase che il conduttore televisivo Pif utilizza nell’aprire un programma serale su Rai Tre.

Caro marziano, lo scorso novembre con la ricetta elettronica mi sono rivolto al Cup regionale per la prenotazione di una visita specialistica a Oristano. Con un tantino di meraviglia da parte mia, “visti i tempi delle liste d’attesa”, il Cup ha fissato la visita specialistica per il successivo 9 gennaio.

L’8 gennaio ho ricevuto una telefonata dalla struttura della sanità pubblica di Oristano che mi annunciava l’annullamento della visita precedentemente prenotata, senza dare motivazioni. A mio parere è molto grave il fatto che la struttura sanitaria non abbia indicato nessuna ulteriore data di prenotazione, limitandosi alla solita frase “Le faremo sapere”.

Dopo qualche giorno, non avendo ricevuto nessuna chiamata dalla struttura Asl di Oristano, unica titolare per protocollo sanitario a fissare una nuova data per la visita, mi sono rivolto al Cup regionale con la stessa ricetta elettronica. Ho spiegato quanto accaduto e ho ricevuto la conferma che il centro di prenotazione non ha responsabilità. Pertanto, ho chiesto gentilmente una ulteriore prenotazione, anche fuori provincia di Oristano. Sempre con un po’ di meraviglia da parte mia, è stato fissato un nuovo appuntamento per il 22 febbraio, a Ozieri.

Il 21 febbraio, però, ho ricevuto una telefonata da quella struttura con la quale mi davano notizia dell’annullamento della visita, sempre con le stesse modalità.

Caro marziano, ti comunico che al fine di avere risposte mediche specialistiche ho prenotato presso una struttura privata, pagando 100 euro.

Ti chiedo, non ti pare che questo sia un sistema studiato a tavolino per dimostrare che il problema delle liste d’attesa sia inesistente? Volendo fare una statistica, risulterebbe che la prenotazione della visita specialistica è stata evasa in meno di due mesi. Per usare un termine napoletano: Ccà nisciuno è fesso.

Vedi se puoi intervenire nel tuo pianeta per chiedere ai destinatari della lettera di dare risposte concrete al diritto alla salute dei cittadini che vivono nel pianeta terra.

Giampaolo Lilliu,

Associazione ex esposti amianto della Sardegna