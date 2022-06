Liste d’attesa da incubo, a Cagliari oltre 3 mesi per un elettrocardiogramma o una visita al cuore

Oltre tre mesi a Cagliari per una visita cardiologica o un elettrocardiogramma. E’ l’incubo delle liste d’attesa: più lunghe dopo l’impatto devastante della pandemia sugli ospedali con gli utenti ora in fuga verso i privati. Sulle liste ha puntato l’indice Giovanna Fresi, la moglie del ristoratore palestinese 65 enne Hasan Egbaria, morto mentre si trovava al volante della sua auto sulla Provinciale 17, in via Leonardo da Vinci a Quartu. “Stava male da settimane, me lo ripeteva quasi di continuo”, ha dichiarato la donna, “sentiva dolori nella zona dello stomaco, ma avevamo capito che i sintomi arrivavano da più su. Il 2 aprile avevamo ottenuto le impegnative per fare elettrocardiogramma e l’ecocolordoppler. Visite di routine che però erano diventate importanti perché non stava bene. E al Brotzu non c’era spazio. Attendere da aprile a luglio, per un cardiopatico, è tanto. E lo spazio c’era solo al Binaghi, nei giorni 15 e 20. Mi sono fatta in quattro per cercare posti dove avrebbero potuto controllarlo prima. Ma non ce n’erano”.

La visita cardiologica è un passaggio fondamentale per escludere, diagnosticare o monitorare un disturbo di carattere cardiologico. È infatti attraverso la visita al cuore che è possibile riconoscere o anche escludere la presenza di determinate patologie o condizioni come lo scompenso cardiaco, l’ischemia, l’ipertensione arteriosa, la cardiomiopatia ipertrofica o le patologie delle valvole cardiache e dei vasi sanguigni.

Purtroppo i tempi di attesa sono eccessivamente lunghi. In base all’ultimo monitoraggio disponibile (aprile 2022) sulle liste di attesa dell’Asl di Cagliari per un ecocolor Doppler dei Tronchi Sovraaortici al Poliambulatorio di viale Trieste a Cagliari bisogna attendere 78 giorni, in quello di Mandas 91, a Quartu 60 e Senorbì 80. Per un’ecocolordopplergrafia cardiaca 52 giorni al Binaghi di Cagliari, al San Marcellino di Muravera 151, 179 al poliambulatorio di Orroli e 99 in quello di Quartu.

Lungaggini anche per un elettrocardiogramma: per quello dinamico holter a Cagliari ci sono 58 giorni di attesa (Binaghi) e a Quartu (poliambulatorio) 74.

Mentre per un Ecg ci vogliono al Binaghi 105 giorni, al Santissima Trinità 108, al poliambulatorio di viale Trieste 84, in quello di Decimomannu 93, a Dolianova 49, Mandas 148, Monastir 169, all’ospedale San Marcellino 163, al poliambulatorio di Muravera 112, 88 in quello di Orroli, 95 a Pula, 85 a Quartu, 172 a Sadali, 136 a San Nicolò Gerrei, 169 a Selargius, 129 a Senorbì, 189 a Sestu 189, 74 a Sinnai, 151 a Teulada, e 131 a Villasor.