“L’Isola delle Storie” di Gavoi si concede una pausa: salta l’edizione 2023

Gavoi

L’annuncio è arrivato sui social

Salta per quest’anno il festival letterario “L’Isola delle Storie” di Gavoi, diretto dallo scrittore Marcello Fois. A 19 anni dalla sua fondazione, con due edizioni saltate per via della pandemia, uno dei festival letterari più importanti in Sardegna si prende una pausa.

L’annuncio è stato dato su Facebook e rilanciato dall’agenzia Ansa, lasciando senza parole non solo il mondo dell’editoria ma anche i tanti appassionati e frequentatori della nota rassegna letteraria.

“L’associazione culturale L’Isola delle Storie comunica che la prossima edizione del festival letterario si terrà a Gavoi dal 4 al 7 luglio 2024”: questo l’annuncio. “Per quest’anno l’associazione continua l’attività di promozione alla lettura attraverso i laboratori e le mostre di illustrazione con le scuole del territorio. Il Festival godrà di un ‘anno sabbatico’, un arco di tempo prezioso e necessario per l’associazione che desidera ritrovare energie, nuovi stimoli e una rinnovata vitalità”.

Energie, stimoli e rinnovata vitalità, spiega l’associazione, sono “indispensabili per portare avanti un progetto culturale di ampio respiro come il festival letterario, sorretto in tutti questi anni dal volontariato dei soci, che nel tempo hanno creato un evento e un modello organizzativo imponente, che richiede continuo impegno, immensa dedizione ed enormi responsabilità. A tutti l’augurio di rivederci presto a Gavoi in salute, compagnia e allegria”.

Per ora nessuna dichiarazione in più, neanche da parte del direttore artistico Marcello Fois.

Venerdì, 24 marzo 2023