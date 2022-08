Lise e Talami cercano casa: appello a Radio Zampetta Sarda

A RADIO ZAMPETTA SARDA, L’ APPELLO DEL CUORE PER LISE E TALAMI CHE CERCANO CASA.

Sto dovendo partire senza di loro. Sono stata in Sardegna pochi giorni e ho potuto solo sterilizzarli. Per venire con me serviva il passaporto che richiede almeno 21 gg dalla vaccinazione antirabbica e una compagnia aerea che accettasse animali a bordo. Al contrario degli altri gatti liberi che ho incontrato in Sardegna, Lise e Talami sono troppo domestici e questo, in un mondo crudele come il nostro, li espone a pericoli perché si fidano di chiunque. La situazione ideale per loro sarebbe trovare famiglia insieme, magari in una casa con giardino, anche se inizialmente andrebbero tenuti chiusi per farli abituare al nuovo ambiente. Meglio se come unici gatti di casa. Sono abituati a lottare per il cibo e non vedono di buon occhio gli altri gatti. Vi prego di far girare questo video il più possibile. Potete scaricarlo per ricondividerlo su altri social da questo link: https://tinyurl.com/LiseTalami

Sono due gatti giovani, di circa 8 mesi, magri, ma sani. Spero che riescano a cavarsela fino a che non riuscirò a tornare da loro. Purtroppo però il tempo scorre e in autunno non ci saranno più turisti. Devo e dobbiamo trovare loro casa prima che vadano via tutti e non ci sia più cibo.

Per offrire aiuto o avere info sull’adozione scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure mandare un messaggio whatsapp al numero 346/3594429.

Grazie di cuore a chi condividerà questo appello.

