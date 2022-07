Lirico Cagliari: un "brindisi" estivo in musica col Coro - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 11 LUG - Pagine tratte dai più celebri brindisi di immortali opere - La Traviata, Ernani, Cavalleria rusticana - ma anche brani da celeberrimi musical e film. Con un programma popolare e accattivante, parte la tournée in Sardegna del Coro - diretto da Giovanni Andreoli - del Lirico di Cagliari. Un 'Isola di Musica" dal 12 luglio al 3 agosto, propone, sempre alle 21, un cartellone "itinerante" di concerti in luoghi d'interesse storico-artistico. L'accompagnamento musicale è affidato a: Andrea Mudu (pianoforte), Massimo Battarino (contrabbasso), William Calledda (batteria).

L' iniziativa si inserisce nell' ambito dell' Attività musicale estiva. Il programma prevede tre concerti, corale, sinfonico e sinfonico corale. In scaletta: Verdi, da La Traviata: Libiamo, Libiamo ne' lieti calici, poi da Ernani: Evviva! Beviam! Si prosegue con Mascagni da Cavalleria rusticana: Viva il vino spumeggiante. Il programma propone poi il celebre valzer "Sul bel Danubio blu" di Johann Strauss figlio, Night and Day di Cole Porter, Leonard Bernstein, da West Side Story: medley, Harold Arlen, Over the Rainbow, Andrew Lloyd Webbe, Memory, Ennio Morricone, Mission, John Kander Cabaret e New York, New York.

Queste le tappe: il 12 luglio a ospitare il concerto sarà piazza Satta a Nuoro, il 13 il Sagrato del Santuario della Madonna dei Martiri di Fonni, il 14 luglio l' ex Convento dei Cappuccini di Bosa , il 15 il Parco archeologico Santa Cristina di Paulilatino, il 16 il piazzale del Teatro Maria Carta di Elmas, il 18 il sagrato della Cattedrale di San Pantaleo di Dolianova, il 19 il piazzale della Cantina di Santadi, il 20 il piazzale della Chiesa di San Gemiliano di Sestu, il 23 il sagrato della Chiesa di San Platano di Villaspeciosa il 27 lo spazio polifunzionale della parrocchia SS. Redentore di Monserrato. Il 3 agosto, Lo Quarter di Alghero. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna