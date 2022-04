Lirico Cagliari: sul podio debutta Daniel Smith - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 26 APR - Ancora una doppia serata al Teatro Lirico di Cagliari. Il cartellone della stagione di concerti prosegue venerdì 29 aprile alle 20.30 e sabato 30 alle 19 con un altro debutto. Sul podio del teatro guidato da Nicola Colabianchi, per la sua prima volta nel capoluogo sardo, si esibisce Daniel Smith.

Al talentuoso direttore australiano, residente a Roma, è affidata la guida dell'Orchestra del Teatro Lirico, in un avvincente programma che propone pagine di Beethoven, con la Seconda Sinfonia in Re maggiore e Franz Schubert con la Nona Sinfonia in Do maggiore "La grande". Brani della prima metà dell'Ottocento (1802 Beethoven e 1825 Schubert), entrambi scritti nella piena maturità artistica e compositiva del rispettivo autore.

Classe 1981, Daniel Smith, tra gli altri riconoscimenti, ha conquistato nel 2012, il secondo premio nel prestigioso "Sir Georg Solti International Conductors' Competition".

Nella sua pagina Facebook il direttore esprime in un post il suo entusiasmo per la sua prima volta a Cagliari. (ANSA).



