Lirica, per Demuro premio alla carriera Soi Cedolins - Notizie

Sull'onda emozionale del grande successo parigino, Francesco Demuro arriva il 19 luglio a Cagliari. Il tenore sarà ospite d'onore in una serata d'eccezione al Teatro Lirico dedicata alle "Grandi voci del futuro".

Il 14 luglio scorso chiamato all'ultimo a sostituire un collega indisposto, con la sua voce e intensità espressiva, ha incantato il pubblico regalando un'applauditissima interpretazione di "Nessun dorma" celebre aria di Turandot di Puccini, in occasione del concert de Paris, organizzato per la festa nazionale francese, ai piedi della Tour Eiffel e trasmesso in mondovisione.

A Cagliari sarà protagonista del concerto di gala dei vincitori della quarta edizione del concorso di canto lirico virtuale Soi scuola dell'opera italiana Fiorenza Cedolins organizzato in collaborazione col Lirico. In questa occasione il tenore sardo riceverà il premio alla carriera Soi Cedolins.

Premio che Demuro dedica "alla mia terra e alla mia gente". Il tenore interpreterà un suo cavallo di battaglia "La donna è mobile" dal Rigoletto e poi, assieme a Fiorenza Cedolins, Marianna Mappa e Kim Gangsoon, il quartetto finale del terzo atto de La bohème di Puccini.

Il sovrintendente del Lirico Nicola Colabianchi ha ricordato che a dicembre Demuro è atteso ancora una volta a Cagliari, nel ruolo di Rodolfo in La Bohème. A dirigere orchestra e coro del Lirico ritorna Beatrice Venezi, tra le giovani rivelazioni della scena internazionale, reduce dal grande successo di pubblico de La traviata di Verdi. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

Saranno eseguite celebri arie, scene corali e sinfonie d'opera nell'interpretazione, oltre che dei due complessi stabili cagliaritani, dei vincitori della quarta edizione del concorso di canto ideato e realizzato dal noto soprano friulano: primo classificato è il basso armeno Gosh Sargsian, secondo posto per il mezzosoprano australiano Fleuranne Brockway, terzo per il soprano cinese Yutong Shen. Quattro i premi speciali, i baritoni Kim Gangsoon e Lorenzo Liberali (baritono), il basso Ziniu Zhao e il soprano Marianna Mappa premiata anche per il video.

"Un progetto lodevole che sposa appieno la missione di una direzione artistica", ha sottolineato Beatrice Venezi a proposito del concorso "che premia le voci del futuro, il primo al mondo sui social, pensato per attirare un nuovo pubblico giovane - ha sottolineato Fiorenza Cedolins - con la quarta edizione abbiamo registrato tre milioni di visualizzazioni sul web".



