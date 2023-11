Liquido per sigarette elettroniche in un laboratorio abusivo: sequestro da oltre 164.000 euro

Sassari

Operazione di Guardia di finanza e Agenzia delle dogane e dei monopoli

Maxi-sequestro di liquido per sigarette elettroniche in un laboratorio abusivo di oltre 150 metri quadri, ad Alghero. Due persone sono state segnalate alla Procura di Sassari per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Il valore dei prodotti, sul mercato, sarebbe stato superiore a 164.000 euro.

L’operazione ha impegnato Guardia di finanza e funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Durante la perquisizione dei locali sono stati individuati più di 15.000 flaconi di liquidi, per un totale di oltre 160.000 ml, oltre alle rispettive confezioni e alla strumentazione necessaria per la lavorazione e a 93.000 tasselli fiscali da apporre sui flaconi, la cui detenzione non era autorizzata.

Il liquido da inalazione rinvenuto è stato convertito in grammi, in base alle disposizioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per un totale di circa 927.000 grammi. Poiché 1 ml di liquido da inalazione è equivalente a 5,63 sigarette convenzionali, i prodotti sequestrati corrispondono a circa 927 chilogrammi di tabacchi lavorati.

Giovedì, 2 novembre 2023