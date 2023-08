L'invalido è ricoverato, 4 persone gli occupano la casa: denunciate e fatte sgomberare dai carabinieri

L’invalido è ricoverato, 4 persone gli occupano la casa: denunciati e fatti sgomberare dai carabinieri.

I carabinieri di Senorbì, a seguito di una querela, di un intervento su strada e dei successivi accertamenti, hanno denunciato 4 persone per invasione di terreni o edifici e violazione di domicilio: un’intera famiglia di persone maggiorenni e disoccupate. Il tutto è partito dalla segnalazione dell’amministratore di sostegno di un 69enne, invalido civile, ospitato presso una comunità protetta di Mandas. Alcune persone, approfittando della sua assenza per ricovero, si sono introdotte all’interno dell’abitazione dell’uomo con lo scopo di occuparla e trasportando al suo interno mobili ed effetti personali. I carabinieri, che già avevano avuto sentore di tale situazione, sono riusciti a ottenere l’immediato rilascio dell’appartamento che è stato chiuso e posto in sicurezza attraverso l’intervento degli operai incaricati dal Comune di Senorbì, che hanno blindato l’unità abitativa.