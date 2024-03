Oristano

A febbraio nuovi importanti risultati

Un mese di febbraio, appena concluso, con grandi numeri per Linkoristano, il primo quotidiano on line della provincia di Oristano, che ha superato i tre milioni di pagine viste. Nelle giornate della Sartiglia e delle recenti elezioni regionali il maggior coinvolgimento dei lettori.

In occasione della Sartiglia e della Sartigliedda, la redazione ha seguito gli eventi con continui aggiornamenti, foto e video. Pur non avendo la diretta televisiva della manifestazione, sono stati oltre 220 mila gli accessi nell’arco di tre giorni.

Grandi numeri anche in occasione delle recenti elezioni: più di 150 mila accessi in soli due giorni, grazie all’impegno della redazione che ha prodotto oltre cento notizie, assicurando una copertura giornalistica di venti ore ininterrotte.

Doveroso il ringraziamento a quanti hanno scelto il nostro giornale on line per tenersi costantemente informati. E doveroso anche il ringraziamento a chi ha contribuito a tutto ciò: i nostri inserzionisti che hanno scelto Linkoristano per proporre i loro messaggi pubblicitari.

Un riconoscimento importante per la redazione di Linkoristano, composta da validi professionisti che ogni giorno assicurano un ricco flusso giornalistico e che sono attesi ora da nuove e importanti sfide.

