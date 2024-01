Cagliari

Era stato ricoverato in ospedale per un problema cardiaco

Gigi Riva è morto questa sera a Cagliari. Aveva 79 anni. La leggenda del calcio sardo e italiano, era stato ricoverato ieri all’ospedale Brotzu, nel reparto di Cardiologia.

Aveva accusato un malore mentre si trovava a casa.

Dopo alcuni esami la situazione era stata giudicata soddisfacente, ma nei prossimi giorni Riva avrebbe dovuto affrontare probabilmente un intervento chirurgico.

In serata, però, le sue condizioni di salute si sono aggravate sino al decesso, avvenuto intorno alle 19.30.

L’ex bandiera del Cagliari era presidente onorario della squadra rossoblu, con la quale aveva vinto l’unico scudetto della sua carriera, nel 1970.

Riva è stato anche il più grande goleador della nazionale italiana: 35 reti in 42 partite ufficiali. Il noto giornalista sportivo Gianni Brera aveva coniato per lui l’appellativo di “Rombo di tuono”, a significare la potenza del suo tiro e della sua azione in campo.

In Sardegna Gigi Riva era un idolo: la sua scelta di restare nell’Isola, nonostante le allettanti offerte di blasonati club, gli aveva assicurato una popolarità straordinaria che non è mai venuta meno e che anzi è aumentata in questi ultimi anni, durante i quali aveva ricevuto numerosi attestati di riconoscenza e stima. A lui è stato dedicato di recente anche un film documentario per ripercorrere la sua vita.

La scheda. Gigi Riva era nato nel 1944, a Leggiuno, comune del Varesotto con meno di quattromila anime. Aveva iniziato il suo percorso di fuoriclasse nelle giovanili del Laveno Mombello (1960) per poi passare al Legnano (1962), con cui esordì in pratica nel calcio che conta. Il salto, ovviamente, nel Cagliari, con cui militò dal 1963 al 1976, un’intera vita calcistica.

Con la maglia numero 11 fu uno dei principali artefici dello scudetto della squadra rossoblu guidata da Manlio Scopigno. Contribuì in maniera decisiva anche alla vittoria degli Europei 1968 con la Nazionale. Centottanta centimetri per 78 chilogrammi, potenza unita alla classe per una miscela unica nel suo genere.

Riva occupava la 74esima posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo stilata dalla rivista “World Soccer”.

L’amore per la Nazionale, poi, lo porterà a ricoprire il ruolo di team manager dai primi anni Novanta fino al 2013, accompagnando gli azzurri fra trionfi – il Mondiale del 2006 vinto a Berlino – e delusioni, come le due finali perse agli Europei (2000 e 2012) prima di decidere di farsi da parte, dopo essere stato un punto di riferimento per generazioni di campioni.

Lo stadio di Cagliari porterà un giorno il suo nome: un modo per rendere immortale chi l’immortalità se l’era però già guadagnata in campo e fuori. (AGI)

Lunedì, 22 gennaio 2024