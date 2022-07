Su Gazetinu, martis 5 de trìulas de su 2022

Allarme pro sa fògora – Àtera die de fògora sa de oe in Sardigna. S’Amparu tzivile regionale eris at perlongadu s’avisu de allerta chi balet fintzas a is ses de custu merie.

Su termòmetru non donat istuda. Domìnigu sa tzentralina mèteu de su Dipartimentu mèteu-climàticu de s’Arpas Sardigna at marcadu in Uras sa temperadura prus arta in Sardigna: 39.6 grados. Eris sa pròpia retza de s’Arpas at marcadu in Milis una de is temperaduras prus artas in s’ìsula: 38.5 grados.

Abarrat fintzas s’arriscu chi movant fogos, cun totu sa màchina de s’Amparu tzivile in allarme pro more de sa timoria chi potzant nàschere fogos perigulosos.

In una situatzione mèteu che a custa si torrant a dare is racumandàntzias chi serbint in dies de fògora.

Sa Diretzione generale de s’Amparu tzivile regionale cussìgiat de no essire in is oras prus bascosas, dae mesudie a is ses, prus che totu is persones in arriscu.

In domo, tocat de s’amparare dae su calore de su sole cun cortinas o persianas.

Est mègius a papare màndigos lèbios e a papare fruta meda, a bufare su chi serbit, ma non cosa alcòlica o cun cafeina.

Cumbenit a si pònnere bestimenta e capeddos lèbios e de colore craru e a evitare is fibras sintèticas. Si in domo calicunu est malàidu, bisòngiat de dare atentu chi non siat ammantadu tropu. Is sugetos in arriscu sunt: is antzianos o is persones no autosufitzientes o malesanas, is persones chi pigant meighina, is creaduras e is pipios piticos, is chi faghent esertzìtziu fìsicu o chi faghent unu traballu grae in logu abertu.

Antoni Nàtziu Garau

