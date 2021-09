“Auspico un intervento da parte dell’Assessorato alla Sanità”, afferma ancora il deputato del Movimento 5 Stelle Luciano Cadeddu. “E’ fondamentale in questa fase colpire l’insetto vettore della malattia, in particolare mi riferisco ad azioni di disinfestazioni mirate come già avvenuto in passato, questo rallenterebbe l’epidemia di lingua blu”.

“Il dilagare dell’epidemia di lingua blu è sotto gli occhi di tutti, numerosi allevatori mi contattano per chiedermi a che punto sono i lavori degli enti regionali e come sta procedendo la campagna vaccinale contro la Blue Tongue”, afferma il deputato Cadeddu. “La situazione è ormai fuori controllo, i numerosi focolai nel territorio regionale lo dimostrano, senza ombra di dubbio questo è dovuto al ridimensionamento del personale addetto al servizio veterinario pubblico regionale.”

L’epidemia di lingua blu dilaga e la situazione in Sardegna è fuori controllo. La grave contestazione viene dal deputato oristanese del Movimento 5 Stelle Luciano Cadeddu, componente della Commissione agricoltura della camera, che chiama in causa la Regione.

Luciano Cadeddu

