Linea dura su alcol, droga e uso del cellulare: primo sì al nuovo Codice della strada, ecco cosa cambierà

Roma

Dopo il voto in Consiglio dei ministri il disegno di legge passa in Parlamento

Tolleranza zero verso gli automobilisti che guidano sotto l’effetto di alcol o droga e linea dura con chi si distrae con il cellulare; un piano salva ciclisti e l’introduzione della safety car in caso di incidenti per rallentare la circolazione sulle autostrade. Sono alcune delle novità introdotte dal disegno di legge per le modifiche al Codice della strada e sulla sicurezza stradale approvato ieri dal Consiglio dei ministri.

Il provvedimento voluto dal vicepresidente e ministro Matteo Salvini interviene su sanzioni, prevenzione e educazione stradale, ma anche sulle zone a traffico limitato, sull’uso dell’autovelox e sulla segnaletica. Alcune slide pubblicate sul sito del Ministero dei Trasporti segnalano alcune tra le novità più importanti.

Guida in stato di ebrezza o sotto effetto di droghe. In caso di positività sarà sospesa e revocata la patente, con divieto di riottenerla fino a 3 anni. Per gli ubriachi recidivi sarà obbligatorio l’alcolock sull’auto, cioè un dispositivo elettronico progettato per prevenire l’avvio di un veicolo da parte di una persona sotto l’influenza dell’alcol.

Sempre per i recidivi vigerà il divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi alla guida per 2 o 3 anni, a seconda del reato commesso.

I minorenni sorpresi alla guida di auto o moto sotto effetto di droga o senza patente non potranno ottenere io permesso di guida fino al compimento dei 24 anni.

Guida e uso del cellulare. Sarà sospesa la patente a chi usa il cellulare alla guida o a chi commette altre violazioni pericolose: ad esempio la circolazione contromano, i sorpassi azzardati o il mancato utilizzo dei sistemi di sicurezza per i bambini.

Monopattini elettrici. Saranno obbligatori targa, assicurazione e casco e scatterà il blocco del veicolo in caso di circolazione in aree extraurbane o particolarmente pericolose. Divieto assoluto di circolazione contromano e di sosta selvaggia sui marciapiedi.

Sanzioni anche per mancanza di frecce, freni, contraffazione dei dati del proprietario o potenziamento illegale del motore per modificare la velocità.

Nessuna complicazione burocratica, invece, per chi sceglie la bici, anche con pedalata assistita.

Zona a traffico limitato. Stop a eccessive limitazioni dannose e poco chiare. Spetterà ai sindaci il compito di proporre soluzioni equilibrate che tutelino l’ambiente, ma al contempo la libertà di circolazione e il lavoro.

Autovelox. “Basta agli impianti truffa”, si legge in una scheda del Ministero. “Via gli impianti mangiasoldi, meno burocrazia e l’utilizzo di strumenti certificati che tutelano i cittadini dalle multe pazze”.

Safety car. Interverrà in autostrada in caso di incidenti, per rallentare gradualmente la circolazione e prevenire ulteriori rischi.

Passaggi a livello. Più segnaletica e controlli, anche con le telecamere.

Educazione stradale. Sarà previsto un bonus di 2 punti sulla patente all’atto del rilascio per i giovani che abbiano frequentato corsi extracurricolari sulla sicurezza stradale, organizzati dalle scuole secondarie statali o paritarie. I neopatentati non potranno mettersi alla guida di veicoli di grossa cilindrata prima dei tre anni dal momento del conseguimento della patente.

Nel corso del Consiglio dei ministri è stato esaminato e approvato il disegno di legge-delega per una riforma della disciplina sulla circolazione stradale, che riordina e razionalizza la materia anche nell’ottica dell’ammodernamento del testo normativo in vigore, che risale al 1992.

Il testo ora dovrà essere discusso e approvato in Parlamento.

Mercoledì, 28 giugno 2023