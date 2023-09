“L’incendio del Bosco Grande”, sul palco ad Alghero la favola sinfonica di Monica Pais

Alghero

Dal libro uno spettacolo per orchestra e voce recitante

Musica e poesia nella tragedia. Giovedì 21 settembre, sul palco del Quarter ad Alghero, sarà proposto lo spettacolo “L’incendio del Bosco Grande” (inizio alle 20,45, ingresso libero con prenotazione).

Tratta dal libro della veterinaria Monica Pais sul rogo del 2021 nel Montiferru, “L’incendio del Bosco Grande” è un’opera per orchestra e voce recitante. Una favola sinfonica che ha come protagonista la volpe Metà, una delle centinaia di creature salvate nei giorni dell’incendio dai veterinari della clinica Duemari di Oristano.

Suoneranno ad Alghero i musicisti della Fondazione Fossano Musica di Cuneo, che ha realizzato lo spettacolo, assieme alla voce narrante Marialice Tagliavini e al compositore e direttore, Lorenzo Subrizi.

Nel 2022 Monica Pais aveva scritto il libro “L’incendio del Bosco Grande”, edito da Longanesi, proprio per dare voce alle vittime silenziose di quella tragedia – quasi 13mila ettari di bosco erano andati in fumo -: le decine di migliaia di animali carbonizzati o ustionati, come in ogni incendio, di cui nessuno mai parla.

Il concerto di Alghero – inserito nel programma del Sant Miquel Festival – si svolgerà alla presenza di Michelangelo Pistoletto, in Sardegna per promuovere il suo ultimo libro “La formula della creazione”, ma anche testimonial d’eccellenza della rinascita dopo il rogo.

Informazione e prenotazioni sul sito Eventbrite .

Lunedì, 18 settembre 2023