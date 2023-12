L'incanto dei sapori a Cagliari, riapre il temporary store natalizio “La Rosa dei gusti”

LA ROSA DEI GUSTI RINNOVA L’INCANTO DEI SAPORI A CAGLIARI

CON IL SUO TEMPORARY STORE NATALIZIO

Cagliari, 1 dicembre 2023 – La Rosa dei gusti, marca icona delle eccellenze alimentari, ha riaperto le porte del suo Christmas Store a Cagliari, in Piazza Yenne 6, fino al 31 dicembre, tutti i giorni dalle 10 alle 22.

Il Temporary Store de La Rosa dei gusti garantirà un’esperienza gastronomica senza pari, grazie a una vasta selezione di prodotti derivati da un’attenta progettazione, l’uso di materie prime di alta qualità e ricettazioni esclusive.

L’innovativa linea di prodotti, nata dall’ispirazione del Gruppo Abbi e diffusa nei punti vendita CRAI, incarna la fusione impeccabile tra qualità premium e accessibilità, creando una sinfonia di sapori speciali che, attraverso il piacere, ambiscono a confortare e ristorare corpo e anima.

“C’è profumo di Natale con La Rosa dei gusti, la marca che porta un’esperienza di gusto superiore in tutte le case.” Questa è la promessa alla base del Temporary Store, uno spazio elegante e accogliente dove gli assaggi dei prodotti La Rosa dei gusti diventano l’occasione per scoprire come portare la felicità in tavola durante le festività natalizie.

Il Temporary Store sarà animato quotidianamente da eventi che includono la presenza di influencer e cuochi, trasformandolo in un “must” dello shopping natalizio a Cagliari.

Il Meglio per il Natale

Negli oltre 200 metri quadri del Christmas Store di Piazza Yenne, i clienti avranno l’imbarazzo della scelta: dal delizioso Panettone al Pistacchio con una golosa glassa di cioccolato bianco al Pistacchio e un vasetto della pregiata crema al Pistacchio de La Rosa dei gusti, con granella di Pistacchio di Bronte, perfetta per decorare ogni fetta al sorprendente panettone con mela Granny Smith e cannella.

La selezione prosegue con una varietà di irresistibili opzioni, tra cui il Gelato al Panettone, il pesto con Aglio di Vessalico, le Acciughe del Mar Cantabrico lavorate a mano e gli esclusivi Tajarin al Tartufo d’Alba.

E ancora: l’assortimento include prelibati salmoni affumicati con legno di faggio, oltre a ravioli ripieni, tra cui emerge l’opera d’arte della linea speciale Food Collection: i Ravioli all’Aragosta, autentica espressione del crostaceo più nobile, e i Ravioli con l’esclusivo tartufo d’Alba, per soddisfare i gusti più raffinati.

Per i momenti di festa e i brindisi, il Temporary Store offre anche un’ampia scelta di vini, spumanti e champagne.

Cesti natalizi fatti su misura

Per chi desidera poi regalare gioia e sapori unici, sono disponibili cesti natalizi fatti su misura, confezionati con cura in uno spazio dedicato all’interno del Christmas Store.

Un invito a vivere il Natale con gusto, immergendosi nella bontà de La Rosa dei Gusti.