Lina Lunesu (Lega): “No alla zona arancione in Sardegna, ma colpa anche dei giovani poco responsabili”

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a

“A me dispiace che molti giovani non capiscono che occorre rispettare le regole, perché se escono senza mascherina, senza distanze, senza lavarsi spesso le mani sappiamo che sono quelli che poi trasmettono il virus in famiglia. È molto importante parlare con i ragazzi, formarli perché la cosa è veramente delicata, non bisogna prenderla sottogamba. Ci vuole quindi la collaborazione di tutti perché si esca da questa situazione così difficile; potevamo continuare a essere in zona bianca se non ci fossero stati dei comportamenti non buoni. I giovani devono capire che non possono comportarsi così ma c’è poca informazione secondo me e poco rispetto da parte loro che avrebbero dovuto comportarsi in maniera diversa. Vedere ancora le attività chiuse penalizza tantissimo gli imprenditori e le persone che vivono del loro lavoro”.Risentite qui l’intervista a Lina Lunesu del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu https://www.facebook.com/castedduonline/videos/123955049690263/ e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newradio.radiocastedduonline