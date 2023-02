L’importanza del giusto packaging per un buon posizionamento del prodotto sul mercato

Il packaging è un elemento fondamentale per la presentazione e la commercializzazione di un prodotto alimentare. Non solo protegge il contenuto durante il trasporto e lo conserva a lungo, ma influisce anche sulle decisioni d’acquisto dei consumatori. Il packaging giusto, infatti, può fare la differenza nel posizionamento del prodotto sul mercato e nel suo successo commerciale.

È per questo che sul mercato operano aziende specializzate in confezionamento e che prestano attenzione al rispetto delle norme vigenti nel nostro Paese, soprattutto per farmaci e alimenti, e che studiano anche come rendere un prodotto più appetibile.

Ne è un esempio l’insieme di idee e suggerimenti creativi in materia di packaging Pasqua Celvil, a riprova di come anche le festività nazionali, le ricorrenze o gli eventi socialmente rilevanti possano influire sul processo creativo di un confezionamento. A tale proposito, in questo articolo, verrà approfondita l’importanza del packaging nell’industria alimentare, si analizzeranno i suoi effetti sulla percezione dei consumatori e si discuterà di come scegliere quello giusto per garantire un buon posizionamento sul mercato.

Marketing e packaging: le principali teorie sui comportamenti d’acquisto

Marketing e packaging sono due elementi chiave nel determinare il successo di un prodotto sul mercato. Le teorie sui comportamenti d’acquisto sono state sviluppate per comprendere come e perché i consumatori prendono determinate decisioni di acquisto. Tra queste vi è la teoria della motivazione, che afferma che i consumatori acquistano prodotti per soddisfare i loro bisogni e desideri.

Interessante a tal proposito è la teoria della personalità e dell’immagine di marca. Essa sostiene che i consumatori scelgono i prodotti in base alla percezione che hanno della personalità e dell’immagine di marca associate a essi. Infine vi è la teoria delle decisioni d’acquisto, la quale afferma che i consumatori passano attraverso un processo strutturato di valutazione e selezione prima di prendere una decisione d’acquisto.

Le teorie sul comportamento d’acquisto sono innumerevole e si fondano tutte sull’importanza di prendere consapevolezza circa l’esistenza di schemi e archetipi mentali per cui, il consumatore, prende precise decisioni d’acquisto. Tra questi, per l’appunto, vi è la corrispondenza visiva tra il suo bisogno e ciò che un confezionamento sembra suggerire.

Come anticipato nell’esempio citato in introduzione, quindi, una confezione per una colomba pasquale deve essere progettata per proteggere il lievitato durante il trasporto e la conservazione, ma deve anche comunicare un’immagine invitante e attraente per spingere i consumatori a provare il prodotto. In conclusione, quindi, il packaging deve essere sia funzionale che esteticamente piacevole per influire positivamente sulle possibilità di successo di un prodotto sul mercato.

