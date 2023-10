Limba sarda un grande patrimonio per l’Isola: a Cagliari la prima Cunferentzia

La Conferenza è stata aperta dai saluti dell’assessora alla Cultura del Comune di Cagliari Maria Dolores Picciau e dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais. “La Regione Sardegna sta facendo molto per proteggere la lingua, con la consapevolezza che la stessa è il primo patrimonio della Terra”, ha dichiarato il presidente. “Il prossimo passo è senza dubbio quello di lavorare per raggiungere il grande obiettivo del bilinguismo”.

La Cunferèntzia Aberta de sa limba sarda è stata organizzata in attuazione della LR 22/2018, che prevede che la Regione organizzi una conferenza aperta (Cunferentzia aberta) sulla lingua sarda, il catalano di Alghero e il sassarese, gallurese e tabarchino, quale strumento di impulso, iniziativa e partecipazione alla definizione delle linee di indirizzo e alla valutazione dei risultati conseguiti. La Conferenza nasce come esigenza di confronto tra i vari attori della politica linguistica regionale.

“Si passa da una fase teorica legislativa finalmente a una fase attuativa”, ha dichiarato aprendo i lavori, l’assessore regionale della Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu. “Un grande sforzo dell’assessorato e di tutto lo staff, ma soprattutto la grande volontà politica di trasformare quello che era una era un sogno in una realtà. Portare la lingua sarda nelle scuole, portarla negli sportelli linguistici, portarla sui media, quindi sui giornali, sulle tv e sulle radio. Far conoscere la nostra identità, l’identità di un popolo e anche la lingua. Ethnos, che vuol dire popolo in senso lato, non è solo l’essere biondo o nero ma appartenere a una razza, alla nostra cultura, le nostre origini e le nostre usanze, le nostre poesie e le nostre canzoni, la nostra enogastronomia. Quindi la lingua è lo straordinario mezzo di locomozione e di comunicazione, di contatto tra i popoli e tutelare le minoranze, valorizzarle, metterle in condizione di interagire tra loro”.

“La Regione Sardegna lo ha fatto investendo risorse lavoro. Lo ha fatto con la caparbietà mia, che ci ho creduto e di tutti i miei collaboratori. Quindi questo è un grande risultato. Spiegare il sardo può essere addirittura terapeutico, migliorativo per i livelli di apprendimento dei ragazzi nelle scuole. Abbiamo formato gli insegnanti. Ora non vanno più dopolavoristi o i nonni per parlare il dialetto. Ora vanno insegnanti che hanno fatto il corso con la certificazione C1 che ci porta a un livello quasi di madrelingua. Quindi c’è stato un salto di qualità notevole. La mia ulteriore proposta sarà quello di insegnare la storia sarda. Nelle aule sino ad ora pochissimi hanno mai parlato della civiltà dei nuraghi o della storia sarda. Sarebbe un metodo per disegnare la storia, magari parlando il sardo, che può essere gallurese, tabarchino e sassarese, il catalano è stimolare così i nostri figli e avere una cultura del loro passato che è la nostra identità”, ha concluso Biancareddu.