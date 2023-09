Ligabue torna con “Dedicato a noi”, undici brani di intensa poesia: la recensione dell'album

Era davvero molto atteso questo nuovo album di Ligabue, “Dedicato a noi”, che già dal titolo esprime bene le intenzioni con cui è stato scritto. Prodotto da Fabrizio Barbacci con l’aiuto di Niccolò Bossini, uno dei chitarristi di Luciano, “Dedicato a noi” vede per la prima volta alla batteria in tutti i brani suo figlio Lenny, che ha anche dato supporto in studio. Già al primo ascolto si avverte la necessità di raccontare qualcosa, di esternare ciò che questi anni difficili hanno fatto maturare nel cuore e nella coscienza. Come sempre, Luciano ha uno sguardo dolce e amaro su ciò che li circonda. In 11 tracce riesce a toccare le tematiche che in questo momento gli stanno più a cuore, ma sempre attraverso il “Noi”. Come lui stesso ha spiegato, non c’è un solo “Noi” all’interno di questo lavoro: si parte dal noi della coppia (“La metà della mela”, “La parola “amore “), per poi passare al “Noi” collettivo, quello che smuove le coscienze di fronte a tutto ciò che sta accadendo a livello sociale e politico, perché non si può più stare ad aspettare che le cose cambino da sole, ed una delle frasi-chiave è proprio “siamo noi quel piano b” sul finale della tiratissima “Niente piano b”.

C’è anche il “Noi” che commuove ed arriva belle corde più profonde dell’anima con tocco leggero ma deciso: brani come la title track “Dedicato a noi” e “Chissà se Dio si sente solo” sono tra i più ispirati dell’album, e non possono non coinvolgere chi ascolta. Luciano fa un elenco di paure e fragilità con una sincerità disarmante, e si capisce molto bene quanto il periodo della pandemia sia stato non solo doloroso come per tutti noi ma anche una cartina di tornasole per i sentimenti e le priorità. Un guardarsi allo specchio con onestà per capire che, appunto, questo è il momento di stare vicino e che quel “Noi” è l’unica via possibile per andare avanti. Luciano sa raccontare e raccontarsi, non è una novità, e riesce a coinvolgere chi ascolta in piccole grandi storie quotidiane descritte così bene che sembrano dei cortometraggi.

“Cosi come sei”, che apre il disco, e “Stanotte più che mai “ sono particolarmente esemplificative di questa sua capacità. Con poche parole riusciamo a vedere, come fosse davvero un film, i protagonisti che Luciano racconta. È poco importa che siano due ultra 50enni (i due ragazzi di “Salviamoci la pelle” 30 anni dopo in “Così come sei” ) o due 18 enni che iniziano a conoscersi scoprendo poco a poco chi sono, insieme, come in “Stanotte più che mai”. Se c’è una cosa in cui Luciano ha sempre voluto essere coerente è questa: raccontare cose anche semplici ma da lui viste o vissute, con uno sguardo che pochi, pochissimi hanno, e una sensibilità che lo rende Artista ma soprattutto Uomo. Luciano non ha interesse a fare un disco “alla moda”, seppur i temi e gli arrangiamenti (col tocco magico di Barbacci) siano di grande attualità. L’isolamento durante la pandemia, il cambiamento climatico, un Dio che, se c’è, si sente solo quanto noi, abbandonato dal nostro egoismo. Luciano dopo tanti anni mette in primo piano il Noi che non è però quello di “Non è tempo per noi”, velato da pessimismo e sconfitta in quel “e forse non lo sarà mai”. Ora assume una proiezione nel “qui e ora” ma anche verso il futuro, a cui guardare con occhi stanchi ma fiduciosi. “Dedicato a noi “ è un disco sincero, forte, personale e corale allo stesso tempo, che nasce dall’esigenza del racconto e dalla necessità di richiamare a sè chi ha i suoi stessi valori, per infondere coraggio e speranza in tempi bui che, se affrontati insieme, fanno meno paura.

La tracklist di “Dedicato a noi”

1. Così come sei

2. La parola “amore”

3. La metà della mela

4. Dedicato a noi

5. Musica e parole

6. Una canzone senza tempo

7. Quel tanto che basta

8. Niente piano B

9. Chissà se Dio si sente solo

10. Stanotte più che mai

11. Riderai

