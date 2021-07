Ligabue in Sardegna, la rockstar a Chia per le nozze di “Maio e Mary”

Ligabue aveva già scelto il faro di Capo Spartivento come set per un de suo video musicali.

“Maio e Mary si sono sposati. Era ora!!! Auguri ancora, ragazzi, e godetevi tutto”. Così Ligabue nel proprio profilo Facebook. La celebre rockstar emiliana si trova questi giorni a Chia per un ricevimento nuziale a Capo Spartivento. Tante le foto per il noto cantante nella prestigiosa location del Faro, che in questi giorni ha visto anche le celebrazione di Barbara e Lucia, le due milanesi che hanno celebrato la prima unione civile nell’area archeologica di Nora e hanno scelto come tema delle nozze la lotta alla violenza di genere.

