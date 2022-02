Ha un lieto fine la scomparsa dell’uomo di circa 80 anni di Marrubiu, scomparso dal primo mattino di ieri dopo essersi allontanato da casa a bordo della sua bicicletta. I familiari dopo essersi prodigati autonomamente nelle ricerche hanno contattato la Sala Operativa – 115 dei Vigili del Fuoco segnalando l’accaduto circa alle 17. Il Comando dei vigili del fuoco di Oristano si è immediatamente attivato inviando due squadre (una proveniente dalla Sede Centrale ed una dal distaccamento di Ales) in agro di Marrubiu. Al calare del buio le squadre dei pompieri stavano ultimando la perlustrazione del boschetto di eucaliptus in località Zuradili quando, facendo ritorno verso la Statale 131, hanno intravisto l’anziano uomo in prossimità della scarpata del cavalcavia. L’uomo, infreddolito e in stato confusionale, è stato affidato alle cure del personale 118 intervenuto.

