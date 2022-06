È stata ritrovata nella notte l’anziana, malata di Alzheimer, scomparsa ieri pomeriggio da una casa di riposo di Uta. L’allarme era stato dato subito dai responsabili della struttura e sul posto si erano precipitati i parenti della donna. I primi a entrare in azione nelle ricerche sono stati i barracelli del paese, seguiti dai Vigili del fuoco, sotto lo stretto coordinamento del sindaco Giacomo Porcu. E la task force ha funzionato, dopo poco più di mezza giornata l’anziana è stata ritrovata.

Le sue condizioni sarebbero buone. Il sindaco Porcu affida a Facebook la notizia del ritrovamento: “La signora è stata ritrovata e ora verrà accudita dai sanitari. Evviva! Grazie a tutti”.

