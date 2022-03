Lieto fine a Radio Zampetta Sarda: dopo 8 mesi ritrovato Leon

IL LIETO FINE COL RITROVAMENTO DI LEON, IL MICIO SMARRITO DA 8 MESI A TENTIZZOS:

” NON SMETTETE MAI DI CERCARE I VOSTRI ANIMALI CHE SI SONO SMARRITI, VI AUGURO DI VIVERE LE MIE STESSE EMOZIONI.”

Le parole colme di gioia di Dino Doro, che nel giugno 2021 ha smarrito il suo Leon, un bellissimo micio tigrato a pelo lungo di 2 anni, spaventato dalla fiammata di una candela alla citronella si è allontanato senza fare più ritorno.

I suoi padroni non hanno mai smesso di cercarlo, sia attraverso annunci sui social che volantini e ricerche sul luogo.

Dino con la moglie Simona hanno vissuto nel camper per tanti mesi, fino a quando l’ area sosta è stata chiusa, percorrendo tantissimi km tutti i giorni pur di non spostare il camper nel caso Leon fosse tornato sul posto dello smarrimento.

Più trascorreva il tempo, più lo sconforto aumentava ma non ha mai ostacolato la voglia di cercare il piccolo micio, voluto bene come un figlio.

Dino ha perlustrato la zona in lungo e largo, contattando ogni singola abitazione, ovile, seminando la zona di maxi cartelli con foto e contatti nel caso di avvistamento.

Ha sempre aggiornato l’ annuncio di smarrimento su Facebook nei vari gruppi, fino a quando qualche giorno fa è stato contattato da alcune volontarie di Olbia, segnalando la presenza di un gatto molto simile allo sventurato Leon, che si era unito per la cena a una colonia del quartiere.

Dino e Simonetta il giorno successivo si recano sul posto, non ci sono dubbi il nuovo membro della colonia è il tanto cercato Leon, che sprofonda tra le braccia di Dino al quale è molto legato.

Dai successivi accertamenti c’ è stata la conferma che il ” micio vagabondo” è proprio Leon, il micio ghiotto di insalata che appena varcata la porta di casa si è mosso con familiarità.

Un prezioso riconoscimento è doveroso alle volontarie che hanno segnalato la presenza di Leon, e che se ne sono prese cura.

Dino e Simona sono avvolti da una gioia infinita, indescrivibile che augurano a chi sta vivendo la stessa sventura di provare, ecco le parole di Dino:

“Auguro di provare a tutti quelli che hanno perso il loro pelosetto la stessa emozione e gioia che sto provando io in questo momento, non arrendetevi!

Continuate a cercarli attivamente, anche dopo tanti mesi, mettete volantini, poster, mettete post sempre aggiornati con tante foto su tanti gruppi Facebook, sino alla nausea. Non ascoltate chi vi dice che è morto, che è passato tanto tempo, che ti devi rassegnare, è cosi che lo perdete del tutto, son passati mesi ma ne è valsa la pena!”

Questa bellissima storia dal lieto epilogo, vuole essere un incoraggiamento a chi sta vivendo la stessa esperienza a non arrendersi neanche a distanza di tanti mesi.

La redazione di Radio Zampetta Sarda, ha seguito questa disavventura sempre speranzosa nel suo ritrovamento.

Buona vita dolcissimo Leon!