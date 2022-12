Tutto è bene ciò che finisce bene. Sara Asunis, l’84enne di Monserrato rimasta senza pensione sabato scorso, è riuscita a incassarla ieri, dopo tre giorni di attesa, direttamente dall’ufficio postale di piazza Maria Vergine. La nonnina si erta lamentata e aveva spiegato di trovarsi in grossa difficoltà senza il sussidio mensile che le spetta per legge. Ora, soldi tra le mani, potrà pagare le bollette e acquistare le medicine. E, sulla vicenda, intervengono anche le Poste con una nota ufficiale.

“Poste Italiane comunica che, dalle verifiche effettuate, nella giornata di sabato 3 dicembre non si è verificata alcuna interruzione nel pagamento degli assegni pensionistici, effettuata secondo la turnazione alfabetica con l’obiettivo di evitare assembramenti, o nello svolgimento di altre operazioni a sportello. Poste Italiane conferma inoltre di non aver invitato in alcun modo i clienti a ripresentarsi nella giornata di ieri per il pagamento del rateo pensionistico a causa di mancanza di liquidità. Il personale addetto all’accoglienza in servizio nella giornata di sabato ha provveduto a informare i clienti in attesa che il calendario esposto indicava la lettera P come ultima lettera utile della giornata per il ritiro della pensione. Tale informazione, in questo caso specifico, potrebbe aver generato un fraintendimento.