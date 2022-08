Neoneli

Nel cuore del Barigadu quattro giornate di incontri, confronti, libri, musica e arti visive

Torna a Neoneli Licanìas, il festival di parole, arti e paesaggi promosso dall’amministrazione comunale con il coordinamento artistico/culturale di Umberto Cocco e Francesca Atzas. In programma nel cuore del Barigadu, da giovedì 25 a domenica 28 agosto, quattro giornate di incontri, confronti, libri, musica e arti visive. Insieme, tra gli altri ospiti, Paolo Nori, Maria Rosal Nadales, Christian Raimo, Monica Demuru, Franco Zecchin, Emilio Casalini, Barbascura X, Alex Britti e Flavio Boltro (in collaborazione con Dromos).

Il tema di questa edizione è “Periferie”: andando oltre il concetto geografico o urbanistico, e ammettendo che la periferia si trova ovunque non ci sia attenzione, ovunque non ci sia investimento, ovunque non ci sia cura dei luoghi e delle persone. “Ma forse non tutto è perduto”, riflettono i due coordinatori, “e c’è vitalità in quel margine, forme di resistenza si attivano, creatività, arte, culture, sguardi originali, anche di sbieco. Forse partendo dalla periferia, anziché muoversi per raggiungere il centro si potrebbe affermare un discorso inclusivo, in cui ogni parte del corpo unitario trova spazio e attenzione”.

Il taglio del nastro sarà giovedì 25 agosto alle 19 nella sala Corrale con l’inaugurazione della mostra “Letizia Battaglia: sguardi sul mondo reale”, a cura dell’associazione Su Palatu Fotografia. Un omaggio alla grande fotografa e attivista siciliana morta a Palermo lo scorso aprile ed ospite d’eccezione della scorsa edizione di Licanìas, per una delle sue ultime apparizioni pubbliche. In seconda serata lo spettacolo “Il genio non esiste?” di e con Barbascura X, popolare ricercatore e divulgatore scientifico, scrittore, youtuber e performer comico. Il suo show, con inizio alle 22 in piazza Barigadu, è un viaggio ironico e sarcastico attraverso le idee di sei grandi menti della storia.

Si prosegue la mattina del giorno dopo, venerdì 26 agosto, con due incontri in programma a Casa Cultura. Alle 10 Eliano Cau dialogherà con Francesca Atzas sui temi del suo “Se l’inverno declina” (Condaghes), storia dell’educazione sentimentale del giovane Eros, ambientata tra la Sardegna e il Piemonte degli anni ’70. Dalle 11.30 sale in cattedra Luciano Marrocu, romanziere e storico, autore per Laterza di “Storia popolare dei sardi e della Sardegna”, in conversazione con lo scrittore Mauro Tetti.

Gli appuntamenti del pomeriggio si spostano poi in largo Margherita, dove Giada Ceri presenta il suo “La giusta quantità di dolore” (Exòrma) accompagnata da Francesca Mazzuzi, a partire dalle 17. A seguire un nuovo focus su Letizia Battaglia, con Franco Zecchin – che di Battaglia fu compagno di vita e di lavoro per quasi vent’anni – e con Sabrina Pisu, che con la grande fotografa ha firmato per Einaudi il libro biografico “Mi prendo il mondo ovunque sia. Un dialogo su fotografia e impegno civile”; conduce l’incontro Mariolina Cosseddu. Ultimo appuntamento del venerdì sera in piazza Barigadu, alle 22, quando Monica Demuru porterà in scena Bellas Mariposas, delicato e prezioso racconto postumo di Sergio Atzeni, che ha contribuito a fissare la Sardegna urbana e contemporanea nell’immaginario letterario.

Il sabato di Licanìas (27 agosto) si apre con una mattinata di approfondimento dedicata a Grazia Deledda e Salvatore Satta. Alle 10 appuntamento a Casa Cultura con Rossana Dedola, che al premio Nobel di Nuoro ha dedicato grande parte della sua produzione, tra cui il più recente “Lettere e cartoline in viaggio per l’Europa” (Il Maestrale), e con Franca Carboni, autrice di “Grazia Deledda e il lettino dello psicanalista” (Sardinia4D). Dialoga con le autrici la direttrice di Spazio Ilisso, Vanna Fois. Alle 11.30 appuntamento invece con Angela Guiso, prolifica studiosa dell’autore de “Il giorno del giudizio” con due volumi pubblicati per Ilisso e Il Mulino, e Rita Giuliani, che parlerà del libro di Laura Boschian “La mia vita con Salvatore Satta”.

Si riparte poi al pomeriggio con due incontri in Largo Margherita: alle 17 tocca a Beppe Sebaste, scrittore e poeta autore per Neri Pozza di “Una vita dolce”, in conversazione con Mauro Portello. Alle 19 è il momento di Paolo Nori con il suo “Sanguina ancora”, testo fortunatissimo rilasciato per Mondadori, finalista dell’ultima edizione del Premio Campiello. Un libro che prende la forma della biografia informale, il racconto dell’incredibile vita di Fëdor Dostoevskij. Alle 22, chiusura di giornata in musica con uno dei concerti più attesi dell’estate, in collaborazione con il festival Dromos: in piazza Barigadu protagonista Alex Britti, virtuoso chitarrista prestato alla canzone d’autore, che arriva in Sardegna con il suo Mojo Tour. Insieme a lui Giulio Rocca alla batteria, Emanuele Brignola al basso, Michele Papadia all’organo hammond, pianoforte e tastiere. Special guest della serata uno dei più importanti e talentuosi trombettisti jazz italiani, Flavio Boltro.

Fitta di incontri anche la giornata conclusiva del festival, quella di domenica 28 agosto, che si apre a Casa Cultura all’insegna dei temi di più stretta attualità. Alle 10 Costantina Fadda incontra Paola Villani, autrice di “PerdutaMente. Vecchiaia e declino cognitivo tra scienza e letteratura” (Franco Angeli). Si prosegue alle 11.30 con il dialogo tra Umberto Cocco e Lidia Decandia, con il suo “Territori in trasformazione. Il caso dell’Alta Gallura” (Donzelli).

Gli appuntamenti del pomeriggio, come sempre in largo Margherita, si aprono alle 16.30, con la scrittrice e docente spagnola Maria Rosal Nadales, che parlerà del suo ultimo libro “Geometria delle ombre” (NOR Edizioni) insieme a Mercedes Arriaga Flores. A seguire tocca a Christian Raimo, insegnante e scrittore, tra gli intellettuali più attivi e provocatori del nostro tempo, autore per Chiarelettere di una riflessione sulla capitale d’Italia dal titolo “Roma non è eterna. Vita, morte a bellezza di una città”. A guidare la conversazione sarà il coordinatore di Casa Cultura, Giancarlo Zoccheddu.

Ultime tappe poi in piazza Italia, con l’anteprima di “Wine, Fregula e Cassola”, la rassegna di cibo, vino e narrazioni in programma ormai da anni nell’autunno neonelese (alle 19.30). Protagonista Emilio Casalini, conduttore su Rai3 di Generazione Bellezza, il programma sui borghi italiani e alla valorizzazione dei territori più marginali, attraverso le bellezze e le tipicità, anche enogastronomiche. In dialogo con lui il giornalista del Gambero Rosso Giuseppe Carrus. L’edizione 2022 di Licanìas si chiude alle 22 con i cantadores Bruno Agus e Salvatore Scanu impegnati in una gara di poesia, con l’accompagnamento del Tenore S’Angelu di Neoneli.

Per i bambini. Licanìas è come sempre un luogo fertile anche per i più piccoli, grazie a una serie di incontri e laboratori dedicati ai bambini e alle bambine. Venerdì 26 agosto, dalle 16.30 nel cortile di Casa Cultura, Valeria Sanna conduce filosofiacoibambini, l’omonimo progetto nato a Pesaro nel 2008 e cresciuto nel corso degli anni in tutta Italia, che ha sviluppato un metodo originale di divulgazione diventato ormai oggetto di studio. Alle 20 in piazza Italia protagonista invece Pietro Olla e il suo spettacolo di animazione Prof. Pietrosky e il coniglio nel cappello.

Lo stesso Olla sarà in scena anche sabato 27 agosto a partire dalle 18 nel cortile di Casa Cultura, stavolta con il laboratorio scientifico didattico interattivo Equilibri impossibili e alle 19.15 con Site Swap, la giocoleria al servizio dei numeri. In chiusura di festival, domenica 28 agosto, Valeria Sanna replica l’esperienza di filosofiacoibambini, dalle 16.30 a Casa Cultura.

Per informazioni sono a disposizione i numeri 333.5765304 e 349.8751085. Notizie e approfondimenti nel sito del Festival e alle pagine facebook.com/licaniasfest e instagram.com/licaniasfest.