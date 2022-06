Libri: tutto pronto a Gavoi per l'Isola delle Storie - Sardegna

(ANSA) - NUORO, 06 GIU - E' tutto pronto a Gavoi per la ripartenza dell'Isola delle Storie-Festival letterario della Sardegna, dopo i due anni di stop a causa della pandemia.

Il Festival - dedicato quest'anno a Giorgio Todde, lo scrittore scomparso nel 2020 - si aprirà con una speciale anteprima il 22 giugno, alle 18:30, nello spazio Isre a Nuoro, in cui lo scrittore spagnolo Arturo Perez-Reverte dialogherà con Marcello Fois sul suo nuovo romanzo "L'Italiano".

L'apertura ufficiale a Gavoi sarà, invece, venerdì 1 luglio alle 18.30 con l'inaugurazione delle mostre "The wild blue yonder" a cura di Chiara Gatti e Tiziana Cipelletti, nel Museo del Fiore Sardo; "Il lato oscuro del Festival", a cura della fotografa cagliaritana Daniela Zedda e "Il Giappone a colazione" dell'illustratore Philip Giordano negli spazi dell'ex Caserma.

Alle 19.30 a Sant'Antiocru dialoghi e reading con lo scrittore statunitense David Leavitt. Sabato 2 e domenica 3 luglio, tornano gli incontri nelle piazze del centro storico.

Alle 10.30 a S'Antana 'E Susu l'appuntamento "Dal Balcone" dal quale si affacceranno quest'anno le scrittrici Rossella Postorino (sabato 2) e Daria Bignardi (domenica 3) entrambe intervistate dalla giornalista Paola Saluzzi. Alle 12, il ciclo Mezzogiorno di fuoco a Sant'Antriocu, con Gabriele Romagnoli, giornalista, editorialista per La Repubblica e La Stampa. Sabato 2, vedrà ospiti Mariangela Pira, conduttrice presso Sky Tg24 e Paola Caridi, saggista e storica. Domenica 3, invece, salirà sul palco Massimo Mapelli, giornalista de La7 . I due pomeriggi riprenderanno poi alle 17 a Binzadonnia con lo spazio dedicato ai reading: ospiti Mariangela Gualtieri poetessa e drammaturga e Marco Peano con Morsi. Seguiranno tre appuntamenti pre-cena sia sabato che domenica: a Casa Maoddi alle 17.45 lo spazio "Nelle Terre di Mezzo" ospiterà sabato "I senzacoda" con Loredana Lipperini.

Domenica 3 sarà Dario Vergassola il protagonista dell'incontro Storie vere di un mondo immaginario.

Anche per quest'edizione si rinnoverà la tradizione degli Omaggi, quest'anno intitolati alla scrittrice premio Nobel Grazia Deledda Tanti i laboratori che verranno proposti nell'arco dei due giorni in collaborazione con il Man di Nuoro e il museo Nivola di Orani. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna