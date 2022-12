Solarussa

Nuovo appuntamento il 28 dicembre con la rassegna “Aspettando Natale… a Solarussa”

Passato il Natale, a Solarussa è nuovamente tempo di ritrovarsi con gli appuntamenti della rassegna “Aspettando Natale… a Solarussa”. Domani – 28 dicembre – i locali dell’ex Casa Naitana in via Matteotti faranno da cornice a “Dimoras: presentazione letteraria, musica e buon cibo…” , con un ricco programma che farà compagnia a quanti vorranno partecipare per tutta la serata.

Si apre alle 16 con la presentazione di Dimoras, la rassegna d’arte contemporanea che persegue l’obiettivo di promuovere la fusione di varie forme espressive, quali musica, pittura, artigianato, per creare momenti d’incontro in un processo di arricchimento reciproco tra artisti e pubblico.

Seguirà alle 16,15 la rassegna “Gioghendi in bidda”, a cura dei bambini della Scuola Primaria di Solarussa dell’Istituto comprensivo Simaxis-Villaurbana, e lo scrittore Eliano Cau, che a partire dalle 17:15 presenterà i suoi libri. Nato a Neoneli e residente a Sorgono, l’autore ha pubblicato numerose opere, tra le quali “Per le mute vie”, “Luce degli addii” e “Adelasia del Sinis”, tutte ambientate in Sardegna.

L’autore Roberto Deriu dialogherà dunque con Francesco Pitirra e presenterà il suo ultimo libro “La pantera di Bultei”: romanzo distopico ambientato in un’Italia dominata da un regime totalitarista esoterico noto come “Struttura Ufficiale”, vede come protagonista il musicista Alberto Campana che si ritroverà di fronte a una mitologica creatura, cambiando il destino del mondo.

Alle 20,15 un momento di convivialità con un aperitivo in compagnia e una cena a base di fave o ceci con cotiche, un bicchiere di vino e un dolce. Seguirà il concerto “Manie di percussione” con ospite d’onore “The Next World”. Chiuderà la serata un dj set che intratterrà gli ospiti fino a notte fonda.