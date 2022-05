(ANSA) - CAGLIARI, 12 MAG - Promuovere e far conoscere i servizi e le attività della Biblioteca e dell'Archivio storico comunale. Abbraccia i principi ispiratori della campagna nazionale "Il Maggio dei Libri" a cui aderisce anche Cagliari: l'Open Day 2022 è stato presentato alla Mem dall'assessora Maria Dolores Picciau.

"L'Open Day di oggi da la possibilità a tutti i visitatori di vedere i tesori straordinari custoditi dalla Mediateca del Mediterraneo", ha rimarcato la responsabile della Cultura.

Inoltre, "offre l'opportunità di apprezzare la mostra bibliografica dedicata alla collezione delle diverse edizioni della Bibbia, dal XVI al XX secolo, dal testo in ebraico alla Bibbia protestante, del patrimonio della Biblioteca Studi Sardi". Curata da Stefania Lai e Nicola Padroni, e coadiuvati da uno staff di bibliotecari e archivisti, la "La Bibbia nei secoli" potrà essere visitata sino al 30 maggio.

Dalle 10 del mattino sino alle 16 verranno dunque "organizzate visite guidate che illustreranno ai partecipanti "lo straordinario patrimonio bibliografico, documentale e multimediale dei vari servizi presenti al suo interno, quali l'Archivio Storico Comunale, la Biblioteca Studi Sardi, la Biblioteca Generale, la Sala Ragazzi e bambini", ha spiegato l'archivista Francesca Desogus. L'ingresso è gratuito. Occorre però prenotare preventivamente telefonando al numero 070.6773859. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail