Libri: a Gavoi ritorna il festival "Isola delle Storie" - Sardegna

(ANSA) - NUORO, 19 MAG - Torna per la 17/a edizione il Festival letterario "L' Isola delle Storie", in programma a Gavoi dall'1 al 3 luglio.

Un'edizione particolarmente attesa nel paese barbaricino e in tutta la Sardegna, dopo due anni di pausa a causa della pandemia, in cui si confronteranno scrittori, artisti, lettori e viaggiatori, che per tre giorni abiteranno il paese di duemila abitanti nel cuore della Sardegna. "Sarà un rientro 'dolce', un'edizione leggermente ridotta rispetto alle precedenti, ma non per questo meno interessante e priva di qualità - commenta Marcello Fois, presidente dell'Associazione Isola delle Storie -. Siamo entusiasti e felici di riprendere, è una bella notizia per noi e per la comunità di Gavoi, che ha sentito la mancanza di questo appuntamento e noi con loro".

La manifestazione inizierà la sera di venerdì 1 luglio con un appuntamento in collaborazione con il Comitato Nazionale per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda e proseguirà sabato 2 e domenica 3 luglio con un articolato cartellone di incontri, dialoghi, reading e mostre che toccheranno le piazze e le case del centro storico di Gavoi: il balcone di S'Antana 'e Susu, piazza Sant'Antriocu, Binzadonnia il Giardino Comunale, piazza Mesubidda, Casa Maoddi.

In attesa del cartellone definitivo, i primi ospiti confermati per questa edizione sono Mariangela Gualtieri, Daria Bignardi, Paola Saluzzi, Loredana Lipperini, Gabriele Romagnoli e Jonathan Bazzi. Una specifica sezione a cura di Associazione Lughenè sarà dedicata a bambini e ragazzi e verrà rinnovata anche la collaborazione con il Man di Nuoro che porterà l'arte contemporanea negli spazi del Museo del Fiore Sardo. La manifestazione è sostenuta tra gli altri dalla Regione Sardegna, dal Comune di Gavoi, dalla Fondazione di Sardegna, dall' Unione dei Comuni di Barbagia Bim Bacino Imbrifero Montano del Taloro.

Fonte: Ansa Sardegna