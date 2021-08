“Librando”, a Mogoro un aperitivo letterario con Luca Telese

Mogoro Terzo appuntamento, dedicato all’avventura del Cagliari di Gigi Riva e allo scudetto Il ciclo di aperitivi letterari “Librando”, organizzati dall’associazione culturale Artmada di Mogoro, propone un incontro con Luca Telese, giornalista, scrittore, conduttore e volto noto della tv, appassionato di calcio ma, soprattutto, tifoso del Cagliari. Telese è anche l’autore del libro “Cuori Campioni”, del quale si parlerà in questo terzo aperitivo letterario. L’incontro è fissato per mercoledì 3 settembre, nello spiazzo del nuraghe Cuccurada di Mogoro. Telese racconterà le gesta dei campioni rossoblù, in una storia che ripercorre le gesta della squadra isolana nell’anno dello storico scudetto, conquistato il 12 aprile del 1970. La storia ripercorre un periodo travolgente per la squadra, dalle partire del campionato al Mondiale in Messico del ’70, in cui tanti giocatori del Cagliari vestirono la maglia azzurra. Il libro di Telese ripercorre anche le gesta di Gigi Riva, racconta del suo infortunio e dei giornali a caccia di uno scoop sulla storia d’amore con la Dama bianca. Nel libro non c’è solo calcio: si parla anche di una Sardegna che diventa protagonista in quegli anni di un’Italia fatta di lotte e disparità tra Nord e Sud.

Luca Telese nella serata di Mogoro sarà accompagnato dall’ex portiere del Cagliaritano Renato Copparoni e dalle note della chitarra di Nicola Melis.

Dopo la presentazione del libro, la serata continuerà con la “Cena sotto le stelle”, per la quale è richiesta la prenotazione in anticipo.

Per maggiori informazioni e per prenotare un posto per l’incontro e per la cena sono a disposizione i numeri 379.1351206, 328.1156539 e 329.4565321.

Lunedì, 30 agosto 2021

Fonte: Link Oristano