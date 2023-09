Libertà e prigionie nelle realtà delle carceri: dialogo e pittura a Villa Verde

Eventi Giampaolo Cassitta ospite dell'Osvic e del Comune

Villa Verde

Giampaolo Cassitta ospite dell’Osvic e del Comune

La condizione carceraria e i diritti dei detenuti saranno al centro di un iniziativa promossa per sabato dall’Osvic e dal Comune di Villa Verde.

“L’iniziativa si svilupperà come una riflessione sui temi della prigionia, della libertà ma anche su quanto a volte sia così facile cadere, sbagliare e su come non sia scontato rialzarsi ed avere una seconda opportunità”, spiegano gli organizzatori.

Ospite dell’iniziativa sarà Giampaolo Cassitta, ex dirigente del Centro Giustizia Minorile per la Sardegna, con esperienza pluriennale nel Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, giornalista e scrittore che ha raccontato la realtà delle carceri in alcuni libri.

Dialogherà con Cassitta l’ex sindaco di Villa Verde Roberto Scema, oggi dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Villamar.

Durante il dialogo con l’autore, è prevista la realizzazione di una performance pittorica dell’artista Ilaria Marongiu, ispirata ai contenuti del confronto.

L’evento sarà ospitato nel meraviglioso bosco di Mitza Margiani, dalle 17.30.



Mercoledì, 6 settembre 2023

