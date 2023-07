Libere nei cieli di Bosa altre sei aquile di Bonelli

Bosa

Va avanti il progetto “Back to Sardinia”

Sei aquile di Bonelli sono state rilasciate oggi nel territorio di Bosa, intorno alle 4 del mattino. Il personale di Forestas e dell’Ispra che ha seguito il loro ambientamento dopo l’arrivo dalla Spagna ha aperto la voliera in cui erano rimaste per qualche giorno e le aquile sono volate via. Una settima aquila è stata liberata a Crastazza, nel territorio di Bitti, dove c’è un’altra voliera di preambientamento.

Il rilascio fa parte del progetto “Back to Sardinia – Supporting the return of Bonelli’s Eagle in Sardinia”, sviluppo del precedente “Aquila A-Life” concluso a settembre del 2022, e si propone di allargare l’areale della specie, che in Italia è classificata come in pericolo critico di estinzione.

“Il progetto coinvolge partner spagnoli e francesi”, ricorda l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Marco Porcu. “Le sue azioni sono in capo all’Ispra e prevedono la reintroduzione della specie in Sardegna, dove l’estinzione dell’aquila di Bonelli viene fatta risalire agli anni Novanta”.

“La Regione supporta fortemente il progetto, attraverso l’agenzia Forestas, attivamente coinvolta nella scelta e gestione dei siti di rilascio. La reintroduzione dell’aquila di Bonelli nel territorio regionale”, aggiunge l’assessore, “rappresenta una grande opportunità per la conservazione della specie nell’area del Mediterraneo centro-occidentale, anche attraverso il ripristino della continuità di areale”.