Liberata in mare a Perd'e Sali Osum, la tartaruga caretta-caretta rianimata a Nora

E’ stata rilasciata oggi in mare una tartaruga caretta caretta, battezzata “OSUM” in onore dell’omonima nave ammiraglia della flotta della Guardia di Finanza, che l’ha avvistata, lo scorso 18 febbraio, a largo di Capo Sperone, nel corso di pattugliamento marittimo. In particolare, la testuggine, lunga circa 65 centimetri, galleggiava inerme, con problemi che le impedivano qualsiasi movimento. Il recupero è stato poi effettuato dai militari di un’unità navale delle Fiamme Gialle del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari che hanno provveduto ad affidarla al Centro recupero Cetacei e Tartarughe marine “Marina di Nora” per le necessarie cure. II provvidenziale salvataggio del bellissimo esemplare di caretta caretta operato dai finanzieri del mare e la successiva consegna nelle mani esperte dei biologi del Centro specializzato di Nora, hanno consentito di recuperarne, dopo oltre quattro mesi, la vitalità e la mobilità per restituirla al proprio habitat naturale. Le emozionanti operazioni di rilascio in mare della tartaruga “OSUM” sono avvenute nelle acque al largo del porticciolo di Perd’e Sali, da bordo delle vedetta della Guardia di Finanza, alla presenza dell’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Marco Porcu, della coordinatrice della Rete regionale per la Conservazione della Fauna Marina, Elisa Mocci, del Direttore Generale del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna, Gen. Fabio Migliorati, del responsabile del CRCTM di Nora, Giuseppe Ollano, delle Consigliere del Comune di Pula, Simona Urru ed Eleonora Pili, e del Comandante del Reparto Operativo Aeronavale GDF di Cagliari, Ten.Col. Francesco Corcelli. Durante le fasi del rilascio in libertà, i finanzieri sommozzatori hanno fornito assistenza accompagnando l’esemplare in acqua, per monitorare i primi movimenti dopo le cure ricevute. Tale iniziativa ha confermato l’attenzione posta dalla Guardia di Finanza nella tutela degli ecosistemi e a salvaguardia dell’ambiente nel corso dello svolgimento delle funzioni di polizia del mare.