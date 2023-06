L'ex M5s Mario Puddu è il sindaco di Assemini - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 13 GIU - E' ufficiale, l'ex M5s Mario Puddu, ora sostenuto da liste centriste e civiche, ha riconquistato, 10 anni dopo, lo scranno più alto del comune di Assemini. Il neo sindaco ha battuto al ballottaggio il suo avversario, Diego Corrias, di ben 13 punti arrivano ad ottenere il 56,2% delle preferenze, contro il 43,7% dello sfidante che era supportato dall'alleanza M5s-Pd, e da altre liste di sinistra, laboratorio politico di quella che probabilmente sarà la coalizione di centrosinistra per le regionali di inizio 2024.

Puddu potrà contare su 15 consiglieri, mentre Corrias sarà a capo della minoranza con altri quattro esponenti. Nel consiglio comunale entra anche Niside Muscas (Fratelli d'Italia), terza nel primo turno e altri tre consiglieri della coalizione Fdi, Lega e Forza Italia.

Muscas, però, che ha già presentato un ricorso (poi respinto) potrebbe volersi rivolgere nuovamente al Tar per il riconteggio delle schede, visto che da Corrias - andato poi al ballottaggio - l'hanno separata al primo turno solo una manciata di voti. In caso di vittoria al tribunale amministrativo, l'esito del voto potrebbe nuovamente essere messo in discussione. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna